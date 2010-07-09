ФДМУ реалізував 8,76% акцій «Полтаваобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні під час аукціонних торгів на ПФТС реалізував 8,76% державного пакета акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після завершення торгів заступник голови Фонду держмайна Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його словами, загальна реалізаційна ціна проданих акцій «Полтаваобленерго» становила 58 млн. 625 тис. грн.

Як відзначив Ю.ЯКОВЛЄВ, загалом під час торгів було реалізовано 9 лотів акцій обленерго, кожний з лотів у розмірі 2 млн. 150 тис. штук.

За словами заступника голови ФДМУ, під час торгів реалізаційна ціна акцій «Полтаваобленерго» була піднята на один крок (на 10%). Покупцями акцій, за його словами, виступили дві компанії, одна з яких придбала 6 лотів, інша – 3. При цьому Ю.ЯКОВЛЄВ не уточнив їх назви.

Загалом для участі в сьогоднішніх торгах реєструвалися п`ять компаній.

За інформацією заступника голови фонду, під час торгів електронна система, яка забезпечує проведення аукціону, дала збій, і надалі торги проходили з голосу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна неодноразово знімав з продажу блокуючі пакети акцій «Полтаваобленерго», а також «Сумиобленерго» і «Прикарпаттяобленерго», торги за якими відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

За словами голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА, у разі відсутності попиту з боку покупців при продажу на фондових біржах блокуючих пакетів акцій обленерго їх буде роздроблено на дрібніші пакети – розміром 1-5% статутного капіталу.

25-процентний держпакет акцій ВАТ "Полтаваобленерго" було розділено на 26 лотів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування й постачання електроенергії.