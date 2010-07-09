Яковлєв: ФДМ ще не вирішив, як продавати «Сумиобленерго»

Фонд державного майна (ФДИ) поки ще не вирішив, чи виставлятиме на продаж блокуючий пакет «Сумиобленерго» весь разом або розділеним на лоти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Фонду державного майна Юрій ЯКОВЛЄВ.

«З урахуванням сьогоднішніх реалій, ми ще подумаємо», - сказав заступник голови фонду. При цьому він підтвердив, що стартова ціна блокпакета «Сумиобленерго», швидше за все, становитиме близько 108 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Фонд держмайна на ПФТС реалізував 8,76% акцій «Полтаваобленерго». Усього на торги виставлялося 25% цієї компанії. У ході торгів ціна реалізації за акції «Полтаваобленерго» була підвищена на один крок (на 10%). Пакет акцій був проданий за 58 млн. 625 тис. грн.