З міцних рук глобальної кризи вирватися непросто...

Фінансові проблеми ряду держав Європейського Союзу вже тривалий час тримають в напруженні гравців фондового ринку. Вплив цього негативного чинника на вартість акцій став звичним для інвесторів настільки, що міг би вже й не грати ролі у діяльності фондових ринків. Адже до поганого, як і до хорошого, звикаєш швидко, і з часом перестаєш звертати на це увагу...

Проте новини економіки США, які були надією фондових ринків, особливо зважаючи на все ті ж проблеми Європи, почали давати тривожні сигнали. Американська статистика показала: з цупких рук кризи, виявляється, вирватися не так вже й просто.

Через вказані причини на фондових ринках у всьому світі знову запанував песимізм. Показовим в цьому плані став період кінця минулого місяця і початку нинішнього.

Як підкреслив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, у вівторок, 29 червня, на світових фондових ринках почалася нова хвиля продажів. Світові фондові і сировинні ринки обвалилися через украй негативну макроекономічну статистику зі США, а також страйки, які поновилися у Греції. Індекс споживчих настроїв, Conference Board у червні обвалився більш ніж на 10 пунктів – до 52,9 пункту, тоді як консенсус-очікування ринку передбачали зниження менше 1 пункту – до 62,5 пункту. Негативний вплив на підсумковий показник індексу зробили високий рівень безробіття і труднощі з працевлаштуванням. К.Литвин пояснив, що споживчий оптимізм грає велику роль в добробуті американської економіки, враховуючи той факт, що близько 70% ВВП доводиться на споживчий попит. Роздрібні продажі в США в травні впали на 1%.

Українські акції у вівторок знизилися на негативних новинах з міжнародних майданчиків, відзначили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital. На їх думку, проблеми єврозони продовжують турбувати інвесторів. 29 червня всі блакитні фішки на Українській біржі торгувалися в червоній зоні, при цьому більшість паперів втратили більше 5%.

У вівторок, 29 червня, український фондовий ринок через загальний песимізм на світових майданчиках продемонстрував дуже значний обвал. Індекс ПФТС впав на 4,36% – до 776,23 пункту. Індекс Української біржі знизився на 6,71% – до 1891,44 пункту.

У останній день червня Америка знову «порадувала» інвесторів поганими новинами.

За словами К.Литвина, світові фондові ринки закрилися в середу, 30 червня, черговим падінням котирувань на тлі потоку негативних макроекономічних даних зі США. Цього разу негативні дані з ринку праці США прийшли з недержавних статистичних джерел. Компанія Automatic Data Processing (ADP) заявила, що, за підсумками проведеного нею опитування 500 тис. компаній, приватний сектор американської економіки створив всього 13 тис. робочих місць в червні 2010 року, що у 5 разів нижче за ринкові очікування (60 тис.), а також нижче за найпесимістичніший прогноз в 20 тис. нових робочих місць. Виробничі дані із США і Китаю теж не були оптимістичними. Індекс менеджерів із закупівель в окрузі Чікаго вийшов в рамках ринкових очікувань, знизившись до 59 пунктів в червні. При цьому в Китаї вийшли дані, які показали уповільнення зростання у виробничому секторі другий місяць поспіль. Індекс менеджерів з закупівель (PMI) знизився в червні 2010 року на 1,8 пункту до позначки 52,1 пункту.

Цілком логічно, що український ринок цінних паперів на тлі таких новин не міг показати позитивної динаміки і продовжив падіння.

Як сказав аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов, у останній день червня українські фондові біржі продовжили корекцію, яка тривала без зупинок вже шосту сесію поспіль. За його словами, нестабільна динаміка зарубіжних майданчиків позначилася і на українському ринку. Вирішальним чинником падіння стала слабка динаміка рівня зайнятості у США, що опинилася набагато гіршою за прогнози.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 30 червня знизився на 2,25% – до 758,74 пункту. Індекс Української біржі впав на 0,33% – до 1887,22 пункту.

У перший день липня США знову не змогли підтримати покупців цінних паперів. Навіть навпаки: вже традиційно американська економіка продемонструвала «збій у системі».

К.Литвин повідомив, що у четвер, 1 липня, в США вийшла чергова порція макроекономічних даних, які розчарували ринкові очікування. Кількість поданих у США первинних заявок на допомогу з безробіття попереднього тижня зросла до 472 тис., що гірше за ринкові очікування в 455 тис. Нормальним же показником вважається кількість заявок на рівні 300 тис. Крім того, кількість операцій з продажу нерухомості в США обвалилася у травні на 30%, що істотно гірше за ринкові очікування.

За словами стратега, розчарував також індекс виробничої активності від Інституту управління поставками (ISM), що знизився у червні до 56,2 пункту, тоді як ринок чекав зниження до 59 пунктів. Утім, підкреслив К.Литвин, значення індексу вище 50 указують на зростання активності, тобто зниження показника указує на уповільнення темпів зростання, але не на спад виробничої активності.

На цьому новинному фоні українські майданчики в перший день липня також показали відчутне падіння – більше двох відсотків.

У п’ятницю, 2 липня, потік негативних новин з Америки продовжився. Як відзначив К.Литвин, у п’ятницю тоги на світових майданчиках проходили під впливом статистики щодо безробіття у США, яка розчарувала ринок. У червні американська економіка втратила 125 тис. робочих місць за рахунок закінчення терміну тимчасових робочих місць у державному секторі з проведення перепису населення. Цей показник вийшов у рамках ринкових очікувань, однак ринок більше цікавило, скільки робочих місць створив приватний сектор американської економіки. А приватний сектор згенерував усього 83 тис. робочих місць, що виявилося нижче консенсус-очікувань (110 тис.). При цьому показник за травень був переглянутий у бік зниження: з 41 тис. до 33. тис. Середні доходи працівників знизилися у червні на 0,1% (ринок очікував росту 0,1%) після 0,2% приросту у травні. Обсяги замовлень на промпідприємствах скоротилися у травні на 1,4%, що виявилося теж гірше очікувань консенсусу, який прогнозував зниження на 0,5%.

Проте, не зважаючи на вищезгаданий негатив, українські майданчики закінчили минулий тиждень на позитивній ноті, відзначили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital. Так, індекс Української біржі ріс протягом всього дня і закрився зростанням на 2,83% при обсязі торгів 59,6 млн. грн.

Даний факт міг би викликати повернення вітчизняного ринку до зростання. І справді, початок нинішнього тижня ознаменувався значним підйомом українських індексів. Так, індекс ПФТС у понеділок, 5 липня, підвищився на 2,78% – до 781,53 пункту. Індекс Української біржі, у свою чергу, зріс на 2,12% – до 1932,27 пункту. У вівторок, 6 липня, український фондовий ринок показав ще значніше зростання. Індекс ПФТС підвищився на 3,16%, а індекс Української біржі – на 4,66%.

Усе це могло би вселити оптимізм в інвесторів вітчизняного ринку цінних паперів, проте в середу, 7 липня, індекс ПФТС вже знизився - на 0,69%. При цьому індекс Української біржі впав на 0,85%.

У четвер, 8 липня, український фондовий ринок продемонстрував різноспрямовану динаміку і нестійкість. Це насторожує, оскільки напередодні інвестори одержали ряд новин, які мали значний позитивний заряд. Симптоматично, що гравці вітчизняного фондового ринку слабко відреагували на позитив від рейтингового агентства Fitch і Міжнародного валютного фонду. Пояснювати, про що йде мова, не має сенсу, оскільки відповідні новини вже у всіх на слуху.

Як відзначили аналітики інвестиційної компанії Foyil Securities, український фондовий ринок на сьогоднішній день демонструє позитивну динаміку, але вже зараз можна констатувати ознаки можливого сильного падіння у середньостроковому періоді. Після травневого падіння вітчизняний ринок вельми швидко відновився, у порівнянні зі світовими майданчиками, тоді як, наприклад, американські фондові індекси вже кілька разів оновлювали річні мінімуми. Проте, на думку аналітиків компанії, останнім часом на ринку була відсутня чітко окреслена тенденція, що зумовило його значну волатильність.

За словами провідного фахівця з інвестиційного консалтингу Foyil Securities Олега Пасічника, на українському ринку дотепер присутній попит, хоч обсяги і впали у зв’язку з періодом відпусток приблизно на 30%. Завдяки цьому, а також відкладеному попиту, у нашого ринку у найближчі декілька тижнів є можливість показати позитивну динаміку. У той же час, у цілому позитивні тенденції обіцяють продовжуватися недовго. Не зважаючи на наявність значних вільних коштів, які зараз мають у своєму розпорядженні учасники ринку, у середньостроковому періоді можна прогнозувати падіння попиту на цінні папери і, як наслідок, зниження їх вартості, вважає О.Пасічник.

Український ринок цінних паперів знову знаходиться на роздоріжжі. Вплив зовнішнього негативу настільки значний, що він вже майже не реагує на давно очікувану появу хороших новин в Україні. Можливо, тому, що вони хороші не надовго?

Олег Коберник (УНІАН)