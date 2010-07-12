ДПЕК завершила розміщення єврооблігацій на 500 млн. доларів

"Донбасівська паливно-енергетична компанія" (ДПЕК) завершила розміщення єврооблігацій на суму 500 млн. дол. США строком на п'ять років. Про це сказано у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ставка купона по цьому розміщенню є фіксованою і складає 9,5% річних.

Також повідомляють, що випуск єврооблігацій ДПЕК був пропозицією з прив'язкою до долара США, призначений для кваліфікованих інвесторів, що є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 р. з поправками.

За інформацією компанії, пропозиція зацікавила понад 170 клієнтів. Книга заявок була переподписана майже у три рази з пропозицією про купівлю від 170 клієнтів. Розміщення пройшло за найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було таким: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%).

ING Bank N.V. ("ING")The Royal Bank of Scotland plc ("RBS") і Erste Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS - також букраннерами випуску.

"Це значний крок у розвитку ДПЕК. У результаті нашого першого випуску єврооблігацій ми залучили 500 млн. дол. під дуже привабливу ставку. Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам прискорити плани з розширення бізнесу, активно брати участь в можливій приватизації енергетичного сектора в Україні і продовжити нашу програму модернізації. Цей успішний випуск єврооблігацій є наступним кроком у формуванні нашої репутації на міжнародних ринках капіталу" - сказав генеральний директор ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО.

Довідка УНІАН. "Донбасівська паливно-енергетична компанія" (ДПЕК) - перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Сістем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний сегмент ДПЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДПЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.