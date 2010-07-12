Російський Альфа-Банк сконцентрував 19,9% Альфа-Банку (Україна)

Альфа-банк (Москва, РФ) сконцентрував 19,9% акцій Альфа-банку (Київ). Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті банку.

За даними прес-служби, російський банк придбав акції додаткової емісії і на сьогодні володіє 739 431 452 штуками (19,8986%) української кредитно-фінансової установи, АВН Ukraine Limited - 2 976 561 606 штук (80,1013%).

На 1 квітня 99,99% акцій ПАТ "Альфа-банк (Україна)" належало кіпрській компанії ABH Ukraine Limited, яка входить до складу консорціуму "Альфа-груп".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2009 року на загальних зборах акціонерів Альфа-банку (Україна) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом проведення додаткової емісії 739,435 млн. простих іменних акцій додаткової емісії номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Процес реєстрації збільшення статутного капіталу був завершений 9 липня 2010 року. Після збільшення статутний капітал банку складає 3,716 млрд. грн.

Російський Альфа-банк має дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання понад 25% акцій Альфа-банку (Україна).

Довідка УНІАН. ПАТ "Альфа-банк" (Київ) зареєстровано у січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 27,289 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 25,756 млрд. грн., зобов'язання - 24,996 млрд. грн., власний капітал - 2,292 млрд. грн.

У I кварталі 2010 року "Альфа-банк" отримав 0,399 млн. грн. прибутку, за підсумками 2009 року збиток банку склав 348,405 млн. грн.

На 9 липня 2010 року статутний капітал банку складає 3,716 млрд. грн.

"Альфа-банк" (Україна) входить до складу консорціуму "Альфа-груп".