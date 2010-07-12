Фонд держмайна проведе аукціон з продажу 25% «Сумиобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе 14 липня на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) аукціонні торги з продажу 25% -го держпакету акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Про це повідомляє сайт УМВБ.

Відповідно до тексту повідомлення, держпакет, що реалізовується, буде розбитий на 25 лотів, з них 24 лоти - по 1 млн. 800 тис. шт. акцій у кожному, ще в одному лоті кількість акцій складе 1 млн. 81 тис. 375 штук. Відповідно, загальна початкова вартість 24 лотів складе 105 млн. 593 тис. грн., ще одного лота - 2 млн. 643 тис. грн. Стартова ціна однієї акції складає 2,4443 грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ під час аукціонних торгів на ПФТС 9 липня реалізував 8,76% державного пакету акцій ВАТ "Полтаваобленерго". Загальна реалізаційна ціна проданих акцій "Полтаваобленерго" склала 58 млн. 625 тис. грн. Усього під час торгів було реалізовано 9 лотів акцій обленерго, реалізаційна ціна акцій "Полтаваобленерго" була піднята на один крок (на 10%).Покупцями акцій виступили дві компанії, одна з яких придбала 6 лотів, інша - 3.

Після закінчення торгів щодо "Полтаваобленерго" заступник голови ФДМУ Юрій ЯКОВЛЄВ заявив, що Фонд держмайна поки не вирішив, виставлятиме на продаж блокуючий пакет "Сумиобленерго" цілком чи розділеним на лоти. "З урахуванням сьогоднішніх реалій, ми ще подумаємо", - зазначив заступник голови фонду.

Довідка УНІАН. ВАТ "Сумиобленерго" є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області. Статутний капітал товариства складає 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акцією ВАТ "Сумиобленерго" керує держава в особі Фонду держмайна.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, провідними недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited та Bikontia Enterprises, яким належать пакети 24,99% і 24,89% відповідно. Ще 18,50% акцій належать UA Energy Distribution Holding Limited (Кіпр).