«Метінвест» об’єднається з ММК ім. Ілліча

Компанія "Метінвест" подала заяву в Антимонопольний комітет України для отримання дозволу на об'єднання з ММК ім. Ілліча

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

О. КОСТУСЄВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи звернувся "Метінвест" в Комітет для отримання відповідного дозволу, сказав: "Так, така заява до нас надходила, і в управлінні концентрації нині її розглядають. Проходить дослідження ринку, і ми дивимося, чи можемо ми дати згоду на цю концентрацію".

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2010 року на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на купівлю 75% акцій ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча".Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча у 3,7 разу - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства.

Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук з номінальною вартістю як і у акцій першого випуску - 0,25 грн./шт. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, відповідні зміни будуть внесені до назви дочірніх підприємств.

Довідка УНІАН. "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - компанія керуючої Групи «Метінвест».

ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом виробництва. Підприємство випускає сталевий лист для суднобудування, нафтопровідних, газо- і водопровідних труб, балонів для стислих газів. Це єдиний в Україні виробник оцинкованого холоднокатаного листа. Продукцію комбінату експортують у понад 50 країн світу.