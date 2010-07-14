ФДМУ призупинив продаж 25% акцій «Сумиобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) припинив продаж і зняв з сьогоднішніх торгів на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 25% акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Про це сказано в наказі ФДМУ від 14 липня 2010 роки №992.

Згідно з наказом, ФДМУ припинив продаж акцій "Сумиобленерго", "враховуючи кон'юнктуру фондового ринку України і результати приватизації енергорозподільних компаній з метою створення відповідних умов для залучення інвесторів і виконання планових завдань з надходження коштів до Державного бюджету".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планував провести 14 липня на УМВБ аукціонні торги з продажу 25% -го держпакету акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Планували, що держпакет, що реалізовується, буде розбитий на 25 лотів, з них 24 лоти - по 1 млн. 800 тис. шт. акцій у кожному, ще в одному лоті кількість акцій складе 1 млн. 81 тис. 375 штук. Відповідно, загальна початкова вартість 24 лотів склала 105 млн. 593 тис. грн., ще одного лота - 2 млн. 643 тис. грн. Стартова ціна однієї акції склала 2,4443 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Сумиобленерго" є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області. Статутний капітал товариства складає 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акція ВАТ "Сумиобленерго" управляє держава в особі Фонду держмайна.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, провідними недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited та Bikontia Enterprises, яким належать пакети 24,99% і 24,89% відповідно. Ще 18,50% акцій належать UA Energy Distribution Holding Limited (Кіпр).