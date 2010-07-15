ФДМ планує продати 40% акцій "Північнодонецького об'єднання «Азот»
13:33, 15 липня 2010Фондовий ринок
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Фонд державного майна України цього року планує продати 40% акцій ЗАТ “Північнодонецьке об`єднання «Азот».
Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ “Відомості приватизації” (№26 (619) від 14 липня ц.р.).
Згідно з повідомленням, номінальна вартість 40% акцій “Азоту” - 422,68 млн. грн.
Видання публікує додатковий перелік об`єктів, які підлягають приватизації в 2010 році за участю центрального апарату Фонду державного майна України (затверджений наказом ФДМУ від 06.07.10 р. №938).
Перелік включає 13 підприємств, які доповнять список підприємств, що підлягають приватизації в 2010 році.
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