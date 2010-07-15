ФДМ виставить на продаж 25,02% акцій «Прикарпаттяобленерго»

Фонд державного майна (ФДМ) ухвалив рішення про продаж 17 серпня цього року на Українській біржі (УБ) держпакету ВАТ «Прикарпаттяобленерго» у розмірі 25,02% акцій.

Про це повідомляє офіційне видання ФДМ "Відомості приватизації" від 14 липня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 9 липня на ПФТС реалізував 8,76% державного пакету акцій ВАТ «Полтаваобленерго». Загальна реалізаційна ціна проданих акцій склала 58 млн. 625 тис. грн.