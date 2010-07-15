ДКЦПФР почне працювати з електронною системою ЕСКРІН

Державна комісія України з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) планує почати працювати з електронною системою комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), яка була розроблена зарубіжними фахівцями при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація системи ЕСКРІН і передача її ДКЦПРФ пройшла сьогодні в Києві за участю посла США в Україні Джона ТЕФФТА і віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

Зараз ДКЦПРФ готує нормативно-правові акти з тим, щоб для емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться в лістингу кожного з організаторів торгівлі в Україні, у найближчі місяці було запроваджено вимогу подавати щоквартальну і щорічну звітність за допомогою системи ЕСКРІН, повідомив голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЬОВ.

“ЕСКРІН є віхою в розвитку ринку капіталу в Україні”, - зазначив він.

У свою чергу посол Дж.ТЕФФТ зазначив, що використання ЕСКРІН поліпшить прозорість і цілісність українського фондового ринку.

"Інформація про фінансово-господарську діяльність і перспективи компанії потрібна інвесторам у режимі реального часу. Саме це і забезпечує ЕСКРІН», - підкреслив посол США.

У свою чергу С.ТІГІПКО зазначив, що впровадження системи ЕСКРІН дасть змогу прискорити проведення реформ в Україні. "Необхідно дати інвесторам ще одну можливість - і внутрішнім інвесторам, і зовнішнім - прозоро інвестувати, прозоро вкладати свої гроші", - зазначив віце-прем`єр України.