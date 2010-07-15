Експерти: українські фондові майданчики в середу знизилися

Українські фондові майданчики в середу, 14 липня, знизилися.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

При цьому, відзначають аналітики, активність торгів на Українській біржі була дуже низькою. Всі папери індексної корзини торгувалися в червоній зоні, окрім акцій «Укрсоцбанку», ціна на які зросла на 0,37%. Папери компаній гірничо-металургійного сектора торгувалися гірше за ринок, а найбільше падіння продемонструвала «Азовсталь» (-2,07%).

За інформацією аналітиків, українські акції на іноземних біржах в середу закрилися різноспрямовано. Regal Petroleum додав 4,43%, тоді як акції решти нафтогазових компаній впали в ціні (JKX LN на 0,55%, CAD LN – на 1,59%). «Астарта» (+0,59%) і «Кернел» (+0,67%) дещо виросли, на відміну від МХП, акції якого просіли на 0,35%.

Аналітики також відзначають, що на українському ринку єврооблігацій в середу обсяги торгів були невисокими. Суверенні випуски розпродавалися, унаслідок чого ціни впали на 0,25-0,5 пункту. Облігації «Нафтогаза» також знизилися до відмітки в 105 пунктів. Добрі результати продемонстрували корпоративні випуски, а облігації МХП торгувалися краще за ринок.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 14 липня, знизився на 0,50% – до 794,42 пункту. Загальний обсяг торгів склав 142 млн. 361,6 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1% – до 1973,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 55 млн. 636,3 тис. грн.