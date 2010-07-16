Негатив зі світових майданчиків впливає на українські акції

Негативні новини з світових майданчиків продовжують чинити вплив на українські акції.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що на Українській біржі у четвер спостерігалася волатильність. Індекс УБ знизився на 0,93%, а загальний обсяг торгів на біржі склав 54 млн. грн. Всі блакитні фішки трохи просіли, окрім «Райффайзен банку Аваль» (+0,57%), який виріс, не зважаючи на падіння ринку. Акції гірничо-металургійного сектору знову торгувалися в мінусі. Папери генкомпаній розпродавалися. Ціни на акції «Мотор Січі» (-0,44%), «Укранафти» (-0,28%) і «Укрсоцбанку» (-1,36%) також впали.

За словами аналітиків, «неймовірне ралі Regal Petroleum відволікло увагу від решти українських паперів, які торгуються на іноземних майданчиках, - акції компанії злетіли на 32,2% на дуже високих обсягах торгів». Папери інших нафтогазових компаній також виросли: JKX LN на 1,08%, CAD LN – на 6,45%. Серед акцій компаній харчової промисловості, тільки «Кернел» (+2,15%) додав в ціні, МХП і «Астарта» знизилися на 1,41% і 1,85%, відповідно. Ferrexpo (-4,74%) також закінчив день в мінусі.

Як йдеться в огляді, на українському ринку єврооблігацій у четвер активність була помірною. Позитивні настрої на ринку сприяли зростанню суверенних паперів – довгострокові випуски додали 0,75 пункта. Квазісуверенний «Нафтогаз» виріс на 0,5 пункту. У корпоративному секторі високий попит мали облігації «Метінвесту», а МХП і ДТЕК торгувалися без зміни ціни.