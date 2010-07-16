Скасування випуску єврооблігацій не матиме негативних наслідків

Рішення про відміну випуску єврооблігацій не матиме негативних наслідків для економіки України.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

На його думку, «надходження від нового випуску не були критичними для уряду, зважаючи на нову кредитну лінію від МВФ, кредит від ВТБ і фінансування, що виділяється Європейським Союзом». У цілому, відміна випуску єврооблігацій може мати невеликий негативний вплив на ринок українських євробондів.

Найімовірніше, вважає О.ЛОЗОВИЙ, причиною відмови від розміщення євробондів була незгода щодо ставки дохідності по новому випуску. За оцінками аналітика, прийнятна дохідність при розміщенні для уряду становила до 7,5%. Враховуючи ринкову дохідність по суверенному випуску з погашенням у 2017 році у розмірі 7,84%, дохідність по планованому випуску з погашенням у 2020 році, яка була б прийнятною для інвесторів, становила б близько 8-8,5%.

Як повідомляв УНІАН, Україна ухвалила рішення відкласти випуск своїх єврооблігацій на 2 млрд. доларів США.

«Україна вдячна інвесторам за виявлену значну цікавість до її роад-шоу і продуктивні зустрічі з інвесторами. Враховуючи, що є інші джерела фінансування і позицію ліквідності, Міністерство фінансів ухвалило рішення на даний момент не реалізовувати нову транзакцію. Україна постійно розглядатиме можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу, виходячи зі своїх потреб і ринкової ситуації», - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Довідка УНІАН. 6 липня ц.р. Україна почала десятиденне road show (роад-шоу) своїх єврооблігацій. У результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.