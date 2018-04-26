Фондовий ринок залишається в полоні зовнішніх негативів

Світовий фондовий ринок минулого тижня ознаменувався значним падінням. Основний негатив – низька корпоративна звітність фінансових установ США, яка резонансом розійшлася всіма майданчиками, потягнувши їх за собою вниз, що означало припинення зростання високодоходних валют.

Так, згідно зі статистикою, індекс споживчих цін у США за червень знизився на 0,1%, чистий обсяг покупок довгострокових цінних паперів іноземними інвесторами за травень – до 35.4 млрд. дол., індикатор упевненості від університету Мічігану впав до позначки 66.5. Вірогідність підвищення базової ставки ФРС наступного року при цьому теж знизилася, що позбавляє долар привабливості у трейдерів.

Імовірно, ринки продовжують жити побоюваннями сповільнення економіки США – батьківщини кризи, а також стрімко реагувати на публікацію корпоративних звітів світових компаній. Український ринок цінних паперів не залишився осторонь, пройшовши весь тиждень на мінусовому тренді.

У понеділок, 13 липня, активність торгів на вітчизняних майданчиках була низькою.

Як відзначають в інвестиційній компанії Phoenix Capital, на Українській біржі найбільше впали акції Ясинівського КХЗ (-3,17%). Папери банків і металургійних підприємств закрилися різноспрямовано, а акції генкомпаній трохи просіли. Авдєєвський КХЗ (-0,87%), «Укрнафта» (-0,83%) і Укртелеком (-1,01%) теж знизилися.

Аналітики компанії відзначають, що українські акції, які торгуються на іноземних біржах, у понеділок продемонстрували змішану динаміку: «Кернел» (-3,50%) і МХП (-0,35%) впали. Ferrexpo (+1,22%), JKX Oil & Gas (+3,46%) і Regal petroleum (+0,89%) виросли. Cadogan Petroleum і «Астарта» в ціні не змінилися.

***Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 12 липня, підвищився на 0,16% – до 795,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 250 млн. 405 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 0,43% – до 1974,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 51 млн. 700 тис. грн., з них 11 млн. 510 тис. грн. припало на терміновий ринок.

Вівторок і середа нічим не відрізнялися – падіння продовжилося. Наприклад, 14 липня, за даними Phoenix Capital, активність торгів на Українській біржі була дуже низькою. Всі папери індексної корзини торгувалися в червоній зоні, окрім акцій «Укрсоцбанку», ціна на які виросла на 0,37%. Папери компаній гірничо-металургійного сектору торгувалися гірше за ринок, а найбільше падіння продемонструвала «Азовсталь» (-2,07%).

Regal Petroleum додав 4,43%, тоді як акції решти нафтогазових компаній впали в ціні (JKX LN – на 0,55%, CAD LN – на 1,59%). «Астарта» (+0,59%) і «Кернел» (+0,67%) дещо виросли, на відміну від МХП, акції якого просіли на 0,35%.

На українському ринку єврооблігацій у середу обсяги торгів були невисокими. Суверенні випуски розпродавалися, унаслідок чого ціни впали на 0,25-0,5 пункту. Облігації «Нафтогаза» теж знизилися до позначки 105 пунктів. Добрі результати продемонстрували корпоративні випуски, а облігації МХП торгувалися краще за ринок.

***Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 14 липня, знизився на 0,50% – до 794,42 пункту. Загальний обсяг торгів склав 142 млн. 361,6 тис. грн. Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1% – до 1973,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 55 млн. 636,3 тис. грн.

У четвер, 15 липня, на українських торгових майданчиках падіння продовжилося. Як відзначають у компанії "Сіті Брок", ринки серйозно демонстрували небажання розпродаватися, проте негативні новини продовжували накопичуватися. Таким чином, основне питання в короткостроковій перспективі – чи довго інвестори зможуть чинити опір «ведмежачій» кон`юнктурі?

За даними компанії, індекс «УБ» закрився нижче за локальну підтримку в 1960 пунктів, що відкриває йому «дорогу» до рівня в 1940 пунктів.

***ПФТС опустився на 0,17% - до 793,07 пунктів. Індекс «Української біржі» впав на 0,93% - до 1955,57 пунктів.

У п`ятницю, 16 липня, на українському фондовому ринку продовжився нисхідний рух. «У першій половині дня торги проходили у вузькому діапазоні, далі під впливом негативних настроїв на сусідніх торгових майданчиках торги проходили в червоній зоні. Макростатистика, яка виходила протягом дня, не співпадала з прогнозами експертів, що чинило додатковий тиск на ринки», - відзначає трейдер інтернет-брокера iTrader Олег Щекін.

***На закритті торгів значення індексу УБ склало 1946,35 базисних пунктів, що на 0,47% нижче за рівень закриття попереднього торгового дня. Обсяг торгів за день зменшився до 62,3 млн. грн., з яких 13,5 млн. грн., - оборот в секції термінового ринку.

За підсумками торгової сесії кількість ліквідних паперів, що завершили сесію в червоній зоні, перевищувала кількість паперів, що додали у вазі. Динаміку гіршу за ринок показали акції машинобудівного сектору, так MZVM і SMASH за день втратили 2,28% і 4,31%. Позитивним день виявся для паперів STIR і SHCHZ, капіталізація яких збільшилася на 1,11% і 1,92%, відповідно. За обсягом торгів лідирували AVDK і UNAF з результатом 7,5 млн. грн. і 6,3 млн. грн., а за кількістю операцій - UNAF і USCB (236 і 132 операції, відповідно).

Валютний ринок

А зараз щодо валютного ринку. Публікація новин зі США привела до ослаблення долара. Як відзначає Forex Club, результатом ослаблення долара минулого тижня стало бурхливе зростання котирувань європейських валют: євро подолав рівень 1.2900, франк впритул наблизився до позначки 1.0400, а фунт досяг 2-місячного максимуму 1.5472. Варто додати, що Банк Японії залишив основну відсоткову ставку на колишньому рівні 0,10%.

Важлива підтримка єдиній валюті була надана з боку Піднебесної. У розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прем`єр-міністр КНР Вень Цзябао (геолог за освітою) сказав, що «Європа, безумовно, подолає труднощі». Китайський функціонер також підтвердив, що «Європа завжди залишатиметься одним з головних інвестиційних ринків для валютних резервів КНР».

Нагадаємо, з 19 червня влада КНР формально облишили практику прив`язки курсу юаня до долара, і тепер може дозволити собі вільніше грати на курсах інших валют і на ринках державних боргових зобов`язань, скуповуючи, наприклад, держоблігації Греції і Іспанії.

55-річна фрау Меркель (у якої 17 липня був день народження) вторила товаришеві Веню, прокоментувавши, що «це важливий сигнал підтвердження Китаєм своєї упевненості в євро».

На хвилі загального тріумфування від такої маніфестації дружби народів євро досяг нового 2-місячного максимуму 1.3006, франк зміцнився до 5-місячного максимуму 1.0398, і лише фунт поводився спокійніше, зростання його не перевищило рівня 1.5450.

Більше за інших на негативному русі фондових ринків виграла ієна, яка зміцнилася у п`ятницю до нового 7-місячного максимуму 86.25.

Таким чином, до завершення торгового тижня євро закріпився вище за рівень 1.2900, а фунт сконсолідувався біля позначки 1.5300, тоді як франк після досягнення максимуму 1.0398 повернувся до рівня 1.0500.

Прогноз на тиждень 19-23 липня

Що стосується економічних новин тижня, то їх буде не так багато. Як вважає Forex Club, увагу варто звернути на дані з закладки нових фундаментів і про вторинний ринок житла в США, а також на виступ глави ФРС щодо грошово-кредитної політики.

Щодо країн Європи, цікавими будуть релізи індексів німецького дослідницького інституту IFO і PMI, дані з роздрібної торгівлі і остаточне значення ВВП Великобританії. Крім цього, в ході наступної робочої п`ятиденки будуть опубліковані протоколи останніх засідань ЦБ Англії і Австралії, а також вийде рішення відносно зміни основної відсоткової ставки ЦБ Канади, яка, як очікують економісти, може бути підвищена.

Наприкінці наступного тижня будуть опубліковані дані стрес-тестів, проведених для 91 банку єврозони, і у разі негативних результатів євро може зазнати значного зниження, оскільки мова знову піде про фундаментальну корозію фінансової системи єврозони і довіру до банків, причому можливості банків щодо нерозголошення подробиць результатів тестів також насторожують інвесторів.

Для основних валютних пар ситуація виглядатиме таким чином:

Євро/долар на початку тижня може продовжити ріст, зі спробою закріпитися у новому діапазоні 1.29-1.33.

Британський фунт теж має всі шанси на продовження «бичачого» тренда в район 1.54-1.56.

Японська ієна при слабкому доларі загрожує продовжити зміцнення до нового багаторічного максимуму нижче за рівень 85 ієн за долар.

До кінця тижня, проте, імовірне тестування підтримки європейськими валютами, оскільки результати стрес-тестів європейських банків змусять інвесторів понервувати. При цьому варто розуміти, що європейським експортерам, як німецьким, так і іспанським, невигідний сильний євро.

Таким чином, вихід негативних даних у п`ятницю або ефективні вербальні інтервенції можуть повернути євро до позначки 1.28, а фунт тим часом може знизитися до 1.52.

Клим Загородний (УНІАН)