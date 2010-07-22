Золото у четвер знижується у ціні

Вартість золота у четвер знижується напередодні публікації результатів стрес-тестів європейських банків, призначеної на п`ятницю, свідчать дані торгів, повідомляє РИА-Новости.

Станом на 11:36 мск серпневий ф`ючерс на золото подешевшав на 0,1% - до 1185 долара за тройську унцію. До покупок дорогоцінного металу інвесторів не зміг спонукати навіть виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ, який напередодні назвав перспективи американської економіки "незвичайно невизначеними". На цьому фоні американські біржі закрилися в середу зниженням на 1,1-1,6%, в межах 0,7% падають більшість азіатських біржових індексів, на 0,4-0,6% йдуть в мінус і європейські фондові майданчики.

Золото подешевшало на 6% після досягнення рекордної позначки в 1264 дол. за унцію в кінці червня, коли інвестори активно скуповували дорогоцінний метал на побоюваннях розповсюдження боргової кризи в Європі. Зараз учасники ринку чекають подальшого зниження ціни золота, якщо результати стрес-тестів виявляться хорошими для банків Греції, Італії і Ірландії і прийнятними для кредитних організацій Португалії і Іспанії. "Все, що добре для ризикованих активів, погано для золота, вартість якого може знизитися до позначки 1175 доларів, проте нижче даного рівня вона не опуститься", - прогнозує аналітик Phillip Futures Pte. Він І Лін (Ong Yi Ling), якого цитує агентство Рейтер. На думку аналітика, у четвер "якщо на ринку і будуть покупки золота, то їх обсяги будуть незначними, оскільки всі знаходяться в очікуванні публікації результатів стрес-тестів".

З початку 2010 року золото подорожчало на 10%. Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу з 1920 року. Здорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.