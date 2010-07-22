ПАРД закликає Президента ветувати нові вимоги до фондовиків

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати прийнятий 1 липня цього року Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутних капіталів професійних учасників фондового ринку».

Як повідомив сьогодні журналістів голова ради ПАРД Володимир ЩЕРБАНЬ, про це йдеться у відкритому зверненні асоціації на ім`я Президента В. ЯНУКОВИЧА.

За його словами, даний закон підвищує планку необхідного розміру статутного і власного капіталу для хранителів у сім разів – з 1 до 7 млн. грн.

Як відзначив В.ЩЕРБАНЬ, відповідно до неофіційної інформації, наданої асоціації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, на сьогодні лише десь 200 з 326 хранителів, які входять до ПАРД, відповідають цим вимогам. На думку голови ради, введення подібної норми фактично обмежить доступ до бізнесу небанківським установам. У свою чергу, це ускладнить проведення дематеріалізації цінних паперів в Україні.

Президент ПАРД Олексій КИЙ вважає, що одним з рішень даної проблеми могло б стати ранжирування серед хранителів. Так, за його словами, для тих хранителів, які обслуговують інститути спільного інвестування і недержавні пенсійні фонди, працюють з великими обсягами, цілком можливо залишити вимогу, щоб розмір їх статутного і власного капіталу становив 7 млн. грн. А до тих хранителів, які працюють з більш дрібними клієнтами, вимогу до розміру статутного капіталу необхідно залишити на колишньому рівні – 1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) засновано у 1996 р. ПАРД на сьогодні об`єднує 823 компанії, які здійснюють депозитарну діяльність на ринку цінних паперів.