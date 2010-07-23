S&P підтвердив кредитний рейтинг «ССС+» Києва

Рейтингова служба Standard & Poor`s (S&P) підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг «ССС+», раніше присвоєний Києву. Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому міжнародним рейтинговим агентством. Прогноз за рейтингом - «Стабільний».

Як відзначили в S&P, даний рейтинг відображає високий рівень боргового навантаження, значні валютні ризики і поки що відносно непрозорі плани погашення боргових зобов`язань.

Стримуючий вплив на рівень рейтингу роблять обмежена фіскальна гнучкість, не кращі показники виконання бюджету й значні умовні зобов`язання, пов`язані з міськими підприємствами.

Позитивний вплив на рівень рейтингу має роль Києва як економічного центру України з відносно диверсифікованою економікою і високим, за мірками України, рівнем добробуту, а також очікувана підтримка з боку центрального уряду в погашенні й обслуговуванні боргових зобов`язань.

Як відзначають в S&P, фінансова гнучкість міста залишається вкрай низькою як внаслідок контролю з боку центрального уряду, так і тиску з боку витрат. У 2009 р., попри зусилля адміністрації Києва з оптимізації поточних і капітальних витрат на тлі доходів, що знижуються, це спричинило значне погіршення фінансових показників міста. Враховуючи зростання доходів, відмічене в першому півріччі 2010 р. порівняно з першим півріччям 2009 р., ми вважаємо, що до 2012 р. місто, очевидно, продемонструє поступове відновлення свого поточного балансу до 6-7 % поточних доходів.

Цей прогноз також передбачає збільшення поточної підтримки з державного бюджету і позитивну роль нової редакції українського бюджетного законодавства, яка в 2011 р. повинна збільшити поточні доходи міста на 7-8%. Необхідність здійснювати значні капітальні витрати, спрямовані на підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 р., буде пов`язана в 2010-2011 рр. з помірними бюджетними дефіцитами міста з урахуванням капітальних витрат.

Попри те, що кредиторська заборгованість бюджету залишається помірною (4% доходів бюджету станом на 1 січня 2010 р.), вона не завжди повністю відображена у звітності і може призвести до додаткового тиску на бюджет, як це сталося в 2009 р., коли місто було змушене залучити запозичення для погашення такої заборгованості. Кредиторська заборгованість підприємств, які повністю або частково належать місту, яка на 1 січня 2010 р. становила понад 40% доходів бюджету, також залишається чинником, який негативно впливає на кредитоспроможність міста.

Прогноз «Стабільний» відображає очікування S&P щодо поліпшення перспектив консолідації фінансової і бюджетної політики на рівні центрального уряду, увагу держави до фінансового стану міста, а також позитивний досвід Києва з обслуговування боргових зобов`язань дають змогу місту пройти пік боргових виплат в 2011-2012 рр. (попри значні ризики рефінансування і відносно невисоку прозорість можливих планів погашення боргових зобов`язань).