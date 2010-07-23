Змінено Закон про підвищення вимог до учасників фондового ринку

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку”.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку” 1 липня.

Цим законом доповнено Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" положенням, згідно з яким розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менше 15 мільйонів гривень, а розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менше 25 мільйонів гривень.

Передбачено, що банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача юридична особа повинна мати повністю сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Зберігач за дорученням власника може провадити операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

У законі визначено також, що розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менше 100 тисяч гривень. Статтю 29 Закону "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" доповнено нормою, згідно з якою розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менше 7 мільйонів гривень.