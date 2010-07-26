Експерт: на фондовому ринку спостерігається позитивна динаміка

На українському фондовому ринку сьогодні спостерігається позитивна динаміка.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

За його інформацією, індекс української біржі в даний час знаходиться в зеленій зоні. UX додав 0,46%, а індекс ПФТС знизився на 0,01%. Цьому сприяє помірний позитивний зовнішній фон.

Як відзначив В.Олексюк, минулої п`ятниці американський ринок закрився підвищенням близько 1%, а сьогодні американські ф`ючерси (Dow Jones, S&P 500) торгуються в плюсі на тлі позитивних результатів стрес-тестів європейських банків, за наслідками яких тільки семи банкам Єврозони необхідні вливання коштів для їх стабільної роботи. Оптимізму ринку додає заява міністра фінансів США Тімоті ГЕЙТНЕРА про те, що другої хвилі кризи не буде. Азіатські майданчики також демонструють позитивну динаміку. Гонгконській індекс Hang Seng виріс на 0,12%, китайський China Shanghai Comp додав 0,65%, японський Japan Nikkei 225 - 0,77%.

За словами експерта, найбільші обсяги з початку сьогоднішніх торгів на Українській біржі зафіксовані за акціями таких емітентів, як Алчевський металургійний комбінат (3,234 млн. грн.), «Укртелеком» (2,333 млн. грн.), «Укрнафта» (1,239 млн. грн.). Учасники ринку сьогодні чекають публікації кількості продажів на первинному ринку житла США. Ситуація на фондових майданчиках протягом дня буде волатильною, торги закриються в зеленій зоні, прогнозує В.Олексюк.