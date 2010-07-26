ФДМ укладе "мирову" з покупцем Луганськтепловозу

Кабінет Міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив Фонду державного майна (ФДМ) укласти мирову угоду з покупцем 76% акцій ВАТ «Луганськтепловоз» - ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод». Текст даного розпорядження оприлюднено на урядовому сайті.

Як наголошується в розпорядженні, мирова угода має передбачати припинення в повному обсягу зобов`язань Фонду держмайна, що випливають з рішення Господарського суду міста Києва від 1 квітня 2010 р., і зобов`язань «Брянського машзаводу» з оплати придбаного держпакета акцій «Луганськтепловоза», що випливають з укладеного 29 червня цього року договору купівлі-продажу акцій.

Кабмін також доручив ФДМ підготувати договір про залік зустрічних вимог сторін.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року вперше оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловоза» за 410 млн. грн.

Господарський суд м.Києва своїм рішенням від 1 квітня 2010 р. зобов`язав Фонд державного майна відшкодувати колишньому власникові «Луганськтепловоза» - російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом станом на момент придбання.