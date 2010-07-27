Суд дав санкцію на арешт екс-першого заступника голови Держказначейства

Печерський райсуд Києва дав санкцію на арешт екс-першого заступника голови Держказначейства Тетяни ГРИЦУН.

Як повідомляє “Українська правда”, відповідне подання прокуратури суд задовольнив минулого четверга, 22 липня.

Т.ГРИЦУН була затримана 19 липня, а 22 липня їй пред`явлене обвинувачення за статтею "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Т.ГРИЦУН як перший заступника голови Держказначейства з вересня 2009 року по квітень 2010 року давала вказівки своїм підлеглим не перераховувати 800 мільйонів гривень конкурсних гарантій учасникам приватизації Одеського припортового заводу - компаніям "Нортіма" і "Фрунзе-Флора".

Як зазначено у документах, Т.ГРИЦУН перешкоджала поверненню коштів всупереч платіжним дорученням Фонду держмайна.

За матеріалами слідства, Т.ГРИЦУН діяла "умисно з невірно зрозумілих інтересів служби та в інтересах не встановлених слідством третіх осіб".

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Адвокати Т.ГРИЦУН просили обрати їй запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд або у вигляді застави у розмірі 51 тисяча гривень, однак суд їм відмовив.

Також суд дав санкцію на обшук Т.ГРИЦУН.

До останнього часу Т.ГРИЦУН працювала завідувачем відділу НДІ Національного університету податкового права і помічником народного депутата на громадських засадах.

Крім повернення 800 мільйонів гривень, "Нортіма" і "Фрунзе-Флора" рішеннями судів відсудили собі штрафні санкції понад 2 мільйона гривень і покриття судових витрат.

Як відомо, раніше власник "Фрунзе-Флора" Костянтин ГРИГОРИШИН заявляв, що за угодою Фонд держмайна мав повернути 400 мільйонів його застави протягом трьох днів.

Натомість, за словами К.ГРИГОРИШИНА, пізніше тодішній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО йому повідомила, що гроші його конкурсної гарантії були витрачені й пообіцяла їх повернути після надання кредиту МВФ, який її уряд так і не отримав.

Згодом сама Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що конкурсні гарантії будуть повернуті після повторної приватизації ОПЗ.

Конкурсні гарантії учасників приватизації ОПЗ були перераховані у вересні 2009 року. Гроші не повернуті двом із трьох учасників конкурсу - компаніям "Нортіма" і "Фрунзе-Флора". Третій учасник - російська "Азот-Сервіс" - одразу ж у жовтні 2009 року отримала свою заставу назад.