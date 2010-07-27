Експерти: На ринку єврооблігацій переважали позитивні настрої

На українському ринку єврооблігацій у понеділок, 26 липня, переважали позитивні настрої.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, довгострокові суверенні випуски вчора зросли на 0,5-1,1 пункту. Високий попит мали ліквідні корпоративні папери: ДТЕК і «Азовсталь» додали близько 0,5 процентних пункту. Активно торгувалися єврооблігації «Укрексімбанку» і «УкрСиббанку», які за підсумками дня зросли на чверть пункту.

Крім того, зазначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі у понеділок акції Cadogan Petroleum піднялися на 6,06%, Regal Petroleum додав 1,54%, а JKX OIL & Gas знизився на 0,24%. Активність торгів паперами «Миронівського хлібопродукту» була низькою. На Варшавській фондовій біржі акції «Астарти» зросли на 0,84%, тоді як папери інших компаній харчової промисловості в ціні не змінилися.