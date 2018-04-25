Бізнес ставить двійку діловому клімату

Фінансово-економічні кризи особливо руйнівні для малого і середнього бізнесу. У кінці 2008 року більшість російських та українських компаній відчули дефіцит ліквідності і практично були позбавлені доступу до фінансових ресурсів. Як показав час, крупним компаніям було легше отримати рефінансування й акумулювати наявні ресурси для проведення стратегічної реорганізації бізнесу з урахуванням дійсної ситуації. Однак для малого і середнього бізнесу недоступність кредитних ресурсів і пасивна державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності серйозно знизили можливості для маневрів. Як результат – багато середніх і малих компаній опинилися на межі закриття, а ще діючі бізнес-проекти зіштовхнулися з гострою нестачею ресурсів для подальшого розвитку. Результати дослідження компанії Appleton Mayer “Business Conditions Survey: Russia and Ukraine, July 2010”…

Діловий клімат «не гріє»

Перші ознаки поліпшення ситуації з`явилися у 2010 році. В усякому разі, для малого і середнього бізнесу в Росії. Так, результати опитування “Business Conditions Survey: Russia and Ukraine”, проведеного компанією Appleton Mayer в період з 5 по 19 липня 2010 року, показують, що 26% опитаних компаній, які працюють в Росії, відзначили поліпшення фінансово-економічної ситуації. При цьому, якщо порівнювати з аналогічними даними за грудень 2009 року, частка представників малого і середнього бізнесу, які позитивно оцінюють зміни в економіці Росії, збільшилася в 2 рази.

Що стосується компаній з України, то 63% респондентів відзначили істотне погіршення фінансово-економічної ситуації в країні (тільки 8% вважають, що ситуація покращилася). При цьому, на відміну від Росії, де крупний бізнес позитивніший в оцінці поточної ситуації, в Україні представники всіх видів бізнесу були одностайні у негативній оцінці.

Щодо основних проблем, з якими компанії зіткнулися протягом останніх 6 місяців 2010 року, більшість респондентів відзначили: обмежений доступ до кредитних/інвестиційних ресурсів, посилення податкового тиску, падіння попиту на цільових ринках, корупцію і зростання цін на базові ресурси.

При проведенні оцінки основних складових ділового клімату найнижчі підсумкові бали одержав діловий клімат України. Так, при оцінці компаніями, які працюють в Україні, найнижчі бали одержали: захист прав власності й іноземних інвестицій (1,3), діяльність законодавчої і виконавчої влади у сфері поліпшення ділового і інвестиційного клімату (1,5), податкова система (1,9), державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності (2).

Що ж до ділового клімату Росії, то в цілому оцінки опитаних компаній корелюють з оцінками представників бізнесу з України. Виняток складає тільки оцінка політичного середовища. Так, компанії, які працюють в Росії, оцінили цю складову в 7,1 балу, тоді як компанії з України дали всього 3,1 балу. Багато в чому це пояснюється тим, що Росія має чіткий політичний курс, що розділяється багатьма представниками бізнесу. На відміну від України, де політичні еліти багато часу витрачають на перерозподіл сфер впливу, влада Росії прагне збудувати єдину загальнонаціональну стратегію розвитку, яка базується на ідеї кардинальної модернізації існуючої економічної моделі. Хоча, як показують дані опитування, для реалізації заявлених планів російській владі ще дуже багато доведеться зробити у сфері економічної політики.

Бізнес на прибуток не розраховує...

Опитування також показало, що 44% компаній, що працюють в Росії, і 53% компаній з України за результатами 2010 року чекають зменшення прибутку. При цьому прогнози компаній щодо попиту на цільових ринках виглядають куди оптимістичнішими — в порівнянні з груднем 2009 року частка компаній, які вважають, що попит збільшиться, виросла в 3 рази.

Що стосується прогнозів щодо зміни фінансово-економічної ситуації протягом найближчих 6 місяців, найбільш оптимістичними є представники крупного бізнесу Росії. Так, 46% компаній, які представляють крупний бізнес Росії, вважають, що ситуація покращиться. При цьому прогнози представників малого і середнього бізнесу більш песимістичні — 58% опитаних компаній вважають, що ситуація не зміниться, і лише 9% вірять в покращення ситуації.

Представники малого і середнього бізнесу в Україні на цей раз налаштовані украй песимістично — 87% опитаних компаній чекають погіршення ситуації, при цьому тільки 2% вірять в покращення. Представники крупного бізнесу теж не особливо вірять в кардинальні зміни. Тільки 13% компаній чекають поліпшення ситуації, при цьому 49% вважають, що ситуація погіршиться.

Не ті рішення влади...

Які б «сюрпризи» не готувала нинішня світова фінансова криза, політичні еліти Росії й України повинні враховувати, що державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності при правильному підході може сприяти розвитку підприємництва або, навпаки, формувати нездоланні перешкоди на шляху його розвитку.

Просте підвищення податкового навантаження, скорочення бюджетних витрат і оптимізація соціальних стандартів — це не ті рішення, які здатні врятувати ситуацію. У процесі планомірної модернізації своїх економічних систем першорядним завданням як для Росії, так і для України є створення таких умов для бізнесу, які б дозволили налагодити партнерський діалог між державою і національною бізнес-спільнотою.

***Компанія Appleton Mayer заснована в 2003 році. Її основна сфера діяльності зосереджена в рамках наступних напрямів: маркетинг і просування, стратегія, організаційний консалтинг, фінанси й інвестиції, інформаційні послуги.

До складу компанії входять дослідницькі центри зі штаб-квартирами в Лондоні і Києві, а також розгалужена мережа інформаційних центрів, що охоплює країни Європи, СНД, Північної Америки і Азії. Центральний офіс Appleton Mayer знаходиться в Лондоні, регіональні офіси — в Нью-Йорку, Токіо і Києві.

У 14 країнах світу на компанію працюють понад 270 чоловік.

Серед клієнтів Appleton Mayer - компанії, що входять в список Fortune 500 і Forbes Global 2000, а також провідні інвестиційні фонди, приватний бізнес і державний сектор.

(Appleton Mayer)