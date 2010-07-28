Львову присвоєно кредитний рейтинг "uaА"

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу "uaА" місту Львів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба кредитного агентства.

Агентство також присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг запланованому випуску процентних облігацій (серії А, В, С) Львівської міської ради на загальну суму 292,2 млн. грн. Прогноз рейтингів – стабільний.

До чинників, що підтримують рівень кредитного рейтингу, в "Кредит-Рейтингу" віднесли: високі темпи зростання обсягу доходів загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів впродовж 2005-2008 рр. і збереження в 2009 р. високого рівня бюджетної забезпеченості міста: розрахунковий обсяг доходів загального фонду бюджету без урахування трансфертів на одного жителя становить 1 тис. 337,8 грн. (1 тис. 346 грн. у 2008 р.); відсутність концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків; перевищення в 2005-2009 рр. окремих показників економічного розвитку міста над відповідними показниками по країні, зокрема в 2009 р. обсяг введеного в експлуатацію житла, обсяг роздрібного товарообігу і обсяг інвестицій в основний капітал перевищували середні значення по країні з розрахунку на одного жителя в 1,8 разу, 2,1 разу і 1,3 разу відповідно (з розрахунку на 1000 осіб поточного населення).

Чинники, що обмежують рівень кредитного рейтингу: скорочення дохідної частини бюджету міста в 2009 р., що обумовлюється негативними наслідками кризових явищ в економіці України, і невисокий рівень виконання плану за доходами бюджету в І півріччі 2010 г.; рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього по країні (на 4,3% у 2009 р.) і зростання обсягу заборгованості з її виплати впродовж 2007-2009 рр. при залежності дохідної частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів за результатами 2009 р. становила близько 75%); високий рівень спрацювання основних засобів, зокрема житлового фонду, об`єктів інженерної й транспортної інфраструктури міста, а також необхідність здійснення значних капітальних вкладень в їх відновлення.

При присвоєнні кредитного рейтингу агентство враховувало соціально-економічні та фінансові показники міста за 2005-2009 рр., а також внутрішню інформацію, надану міською радою.

Позичальник чи окремий борговий інструмент з рейтингом "uaA" характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових і економічних умов.

Стабільний прогноз указує на відсутність на даний момент передумов для зміни рейтингу впродовж року.