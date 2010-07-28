Експерти: українські акції виросли попри негатив зі США

Українські фондові індекси виросли у вівторок, 27 липня, не зважаючи на негативну статистику споживчої довіри зі США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, серед лідерів на Українській біржі у вівторок були акції банків, які росли на позитивних результатах стрес-тестів європейських банків. Так, «Райффайзен банк Аваль» піднявся на 1,38%, «Укрсоцбанк» - на 2,31%. «Укрнафта» (+2,15%) також істотно додала в ціні.

За інформацією аналітиків, всі папери гірничо-металургійного сектора вчора закрилися зростанням, окрім акцій Алчевського меткомбінату (-1,38%), оскільки боргові проблеми материнської компанії ІСД продовжують погіршувати настрої інвесторів. Авдєєвський коксохім виріс на 0,86%, «Азовсталь» - на 0,70%, Єнакієвський метзавод – на 0,03%, Ясинівський коксохім – на 0,5%. Ціни на акції генкомпаній («Центренерго» - на 0,87%, «Західенерго» - на 0,65%) і «Мотор Січі» (+0,62%) також піднялися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 27 липня, підвищився на 0,97% – до 806,33 пункту. Загальний обсяг торгів склав 26 млн. 945 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,10% – до 2022,56 пункту. Загальний обсяг торгів склав 233 млн. 600 тис. грн., з них на терміновому ринку – 7 млн. 689 тис. грн.