Експерти: активність на ринку єврооблігацій дуже низька

Активність на українському ринку єврооблігацій вчора була дуже низькою, в порівнянні з ралі минулого тижня.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що інвестори фіксували прибуток за суверенними паперами. Операції проводилися також за квазісуверенними випусками. Акції «Укрексімбанку» виросли в середньому на півпункту. У корпоративному секторі «Метінвест» додав 1,5 пункту, проте до кінця торгової сесії повернувся на рівень попереднього дня.

В огляді йдеться про те, що на іноземних майданчиках вчора росли акції українських компаній харчової промисловості. «Астарта» додала 1,33%, «Кернел» виріс на 0,48%. Найбільше падіння продемонстрували акції MCB Agricole, які за підсумками дня втратили 4,7%. Папери нафтогазових компаній закрилися різноспрямовано. При цьому Cadogan і Regal знизилися на 1,43% і 3,03%, відповідно, JKX Oil & Gas виріс на 0,03%.