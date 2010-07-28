Експерт: ралі з ОВДП завершилося

Ралі на внутрішньому ринку державних облігацій завершилося.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, це підтвердив вчорашній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). В умовах зростання попиту (загальний обсяг поданих заявок склав 2,7 млрд. грн., що на 31% вище, ніж при попередньому розміщенні) рівень прибутковості відповідав очікуванням. При цьому найбільший обсяг розміщення припав на річні облігації. Уряд задовольнив 12 заявок з 25, а ставки відсікання були встановлені на рівні 11,25%, що лише на 25 базисних пунктів вище за мінімальну заявку. На короткому кінці кривої, з шестимісячних облігацій, уряд задовольнив 11 заявок з 16. Ставка відсікання була встановлена на рівні 9,5%, що на 50 пунктів вище за мінімальну заявку.

Як відзначив С.Фурса, аукціон з розміщення трирічних облігацій не відбувся. Проте важливою подією є зниження прибутковості поданих заявок: вони розташувалися в межах 13%-13,75%, що в середньому на 100 пунктів нижче за рівень попереднього розміщення 3-річних паперів, що відбулося два тижні тому. Всього було подано 16 заявок.

Аналітик пов`язує повернення інтересу інвесторів до середньострокових облігацій з позитивними змінами на світових ринках і зниженням оцінки українського ризику. Зниження прибутковості суверенних єврооблігацій (до 5,5%-6% за аналогічними за терміном паперами) і падіння вартості страховки гривневого ризику (вартість річної хедж-страховки складає 6,5%, тоді як в кінці червня вона була біля позначки 10%) зробили ринок внутрішнього боргу привабливим для нерезидентів. У той же час, уряд віддає перевагу короткому фондуванню, чекаючи подальшого зниження ставок.

На думку С.Фурси, прибутковість середньострокових ОВДП знизиться до кінця 2010 року до 10%-12%, що робить політику Мінфіну виправданої з погляду зниження вартості обслуговування довга в 2011-12 рр. У той же час, уряд підвищує потреби в рефінансуванні в другому півріччі 2010-першому півріччі 2011 року, що стримуватиме зниження прибутковості на внутрішньому ринку облігацій.

Як повідомляв УНІАН, за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 27 липня, до бюджету вдалося залучити 1 млрд. 538,94 млн. грн.

На аукціоні були продані папери з терміном погашення: 2 лютого 2011 року – на 553,1 млн. грн. з рівнем прибутковості 9,5% річних, 27 липня 2011 року – 631,6 млн. грн. і 11,25% річних, 4 вересня 2013 року – 354,24 млн. грн. і 12,5% річних.