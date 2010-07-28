Конкурс з продажу держакцій Горлівського машзаводу не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України конкурс з продажу 94,90% державного пакета акцій ВАТ "Горлівський машинобудівний завод" знову не відбувся через відсутність заявок.

Інформація про це обнародувана в офіційному виданні Фонду держмайна «Відомості приватизації» від 28 липня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становила 69 млн. 912 тис. грн.

За інформацією ФДМУ, збиток підприємства за перший квартал 2010 року становив 932 тис. грн., дебіторська заборгованість – 41 млн. 689 тис. грн., кредиторська заборгованість – 64 млн. 156 тис. грн. Вартість активів підприємства становила 145 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», що спеціалізується на виробництві гірничошахтного устаткування, сьогодні устаткування не виробляє, а раніше надавало послуги компанії «Горлівський машинобудівник», створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдієвський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» були передані основні активи (цехи і устаткування) Горлівського машзаводу, зокрема, 6 механічних цехів, складальний, ливарний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

ЗАТ «Горлівський машинобудівник» спеціалізується на виробництві очисних і прохідницьких комбайнів, стругових і скреперо-стругових установок.