39,647% акцій київського ЦУМа продано компанії "Київ-ділер"

Компанія "Київ-ділер" визнана переможцем приватизаційного аукціону з продажу 39,647% державного пакета акцій ВАТ "Київський центральний універмаг".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

За інформацією прес-служби, реалізаційна ціна 39,647% акцій ЦУМа становила 89,05 млн. грн. За номінальної вартості однієї акції 1,05 грн. її реалізаційна ціна склала 3,65 грн.

Загалом у торгах на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) брали участь чотири компанії – ДІК "Фаворит", ФК "АвтоАльянс-Інвест", ТОВ "Київ-ділер" і ТОВ "Тект-трейд".

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в липні ц.р. відновив на УМВБ аукціонні торги з продажу 39,647% державного пакета акцій ВАТ «Київський центральний універмаг» (ЦУМ) на підставі постанови Вищого господарського суду України від 30 червня 2010 року і відповідно до наказу ФДМУ від 20 липня ц.р. Раніше торги були припинені через судові позови.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створене в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України. Правом власності на будівлю ЦУМа (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.