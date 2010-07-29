Платники податків одержать ПДВ-облігації з 1 серпня п.р. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), розміщеному на урядовому сайті.

Повідомляється, що станом на 25 червня 2010 р. платники податку надали 2 тис. 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

У ДПАУ нагадують, що ст. 25 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачено здійснення відшкодування ПДВ платникам, у яких суми податку, задекларовані до 1 травня 2010 р., підтверджені перевірками, і не відшкодовані на дату набирання чинності даним законом.

Порядок випуску, обігу, погашення ОВДП з терміном обігу п`ять років затверджено постановою Кабінету міністрів від 12 травня 2010 р. № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації буде випущено для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку погашатиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.