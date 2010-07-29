Експерти: українські єврооблігації вчора дещо зросли

Українські єврооблігації за підсумками торгів в середу, 28 липня, дещо зросли.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що за суверенними випусками вчора пройшли мало операцій, оскільки інвестори завмерли в очікуванні офіційного рішення МВФ про надання Україні кредиту на 15,15 млрд. доларів строком на 2,5 роки. Високий попит мали ліквідні корпоративні облігації, і «Метінвест» додав три пункти. У банківському секторі, після підвищення рейтингу від Fitch, росли облігації «ПриватБанку».

За інформацією аналітиків, на міжнародних майданчиках в середу росли акції компаній харчової промисловості. «Астарта» (+1,15%) стала лідером зростання, а «Кернел» (+0,48%) і МХП (+0,35%) дещо додали в ціні. Акції нафтогазових компаній торгувалися в червоній зоні. Ferrexpo впав на 2,63%.