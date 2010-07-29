ММК ім. Ілліча і «Ілліч-Сталь» проведуть збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і Приватне акціонерне товариство «Ілліч-Сталь» проведуть 2 вересня 2010 р. позачергові загальні збори акціонерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комбінату.

До порядку денного обох зборів включені наступні питання: про порядок проведення загальних зборів акціонерів товариств і обрання робочих органів зборів, про внесення змін до статуту, переклад випуску акцій з документарної форми в бездокументну (дематеріалізація), вибір депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій в бездокументній формі, а також хранителя, у якого буде відкрито рахунок в цінних паперах акціонерам, визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів, припинення дії договору на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів з реєстратором та ін.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ПАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (більше 90%) є ПАТ «Ілліч-Сталь».

1 липня 2010 року на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на покупку 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 разу – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства.