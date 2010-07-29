Економіст: суверенні рейтинги України будуть підвищені

Після рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) вийдуть рішення рейтингових агентств про підвищення суверенних рейтингів України.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, перший транш у розмірі 1,9 млрд. доларів надійде в Україну на початку серпня 2010 року. На сьогоднішній день МВФ не опублікував певного графіка надання подальших траншів. При цьому звичайною практикою кредитів stand-by є виділення траншів після щоквартальних переглядів. Таким чином, Україна зможе одержати ще один транш до кінця 2010 року, вважає економіст.

О.Блінов вважає, що «вплив рішення МВФ на котирування українських облігацій буде лише помірно позитивним, оскільки затвердження програми stand-by було очікуваною для ринку подією, і цей чинник вже врахований у цінах». При цьому дане рішення має привести до подальшого зниження вартості страховки від ризику девальвації гривні, прогнозує економіст. На його думку, це повинно підвищити привабливість внутрішнього ринку облігацій для нерезидентів.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "для допомоги владі при проведенні реформ і економічного врегулювання".

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Відразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.