Європейські фондові біржі вчора закрилися у «червоній зоні»

Європейські фондові біржі за підсумками вчорашньої торгової сесії закрилися у «червоній зоні».

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії «Сіті Брок».

За словами аналітиків, основний тиск здійснювався через зниження американських провідних індикаторів у зв`язку з фінансовими звітами ряду компаній США, що не виправдали прогнозів аналітиків. На американському ринку торги характеризувалися переважанням продажів. На початку торгів спостерігалися купівлі на тлі позитивних звітів американських і європейських корпорацій, а також повідомлення від Міністерства праці США про зниження числа первинних звернень за допомогою з безробіття за минулий тиждень на 11 тис. – до 457 тис. Основний «внесок» у подальше зниження індексів здійснили слабкі показники високотехнологічних компаній, а також компаній, орієнтованих на споживчий сектор.

Як повідомили аналітики, торги акціями в Азії сьогодні проходять в мінусі на тлі негативної динаміки з торгових майданчиків «нового світу». Підтримку «ведмедям» також надають слабкі дані щодо ринку праці і промислового виробництва Японії. Ринок акцій в Росії з ранку торгується в «червоній зоні». У лідерах зниження – хімічний і металургійний сектори.