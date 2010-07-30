Експерт: МВФ підтримав позитивний настрой інвесторів

Відновлення співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною підтримало позитивний настрій вітчизняних інвесторів.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді компанії «Сіті Брок», переданому УНІАН.

За інформацією аналітиків, у четвер купівлі спостерігалися по всьому ряду акцій, представлених на ринку заявок. В результаті індекс Української біржі зумів «торкнутися» психологічної позначки в 2100 пунктів. Свою порцію оптимізму влила на ринок сильна корпоративна звітність азіатських і європейських компаній, а також сприятлива статистика із США.

Аналітики повідомляють, що в лідерах зростання вчора опинилися акції "блакитних фішок", які впродовж тривалого періоду були не цікаві гравцям. Серед них - Єнакіївський металургійний завод (+7,5%), Авдіївській коксохімічний завод (+6,7%), «Центренерго» (+4,9%).

У огляді зазначається, що новинний фон перед сьогоднішнім відкриттям вітчизняного фондового ринку був змішаним. З одного боку, вчорашній позитив не був підтриманий у ході американської сесії. Спостерігається зниження ф`ючерсів на американські індекси і низхідна динаміка на сировинних ринках. З іншого боку – локальний новинний фон украй позитивний. Сьогодні стало відомо про підвищення суверенного рейтингу України агентством S&P. Продовжує сприятливо позначатися на котируваннях і співпраця з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 29 липня, підвищився на 0,85% – до 812,37 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 127 млн. 788 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 3,17% – до 2087,86 пункта. Загальний обсяг торгів становив 100 млн. 922 тис. грн., із них на терміновому ринку – 15 млн. 960 тис. грн.