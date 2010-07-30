Експерти: український фондовий ринок показав значне зростання

Український фондовий ринок у четвер, 29 липня, продемонстрував значне зростання на тлі позитивних новин в Україні і на світових майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики підкреслюють, що інвестори позитивно сприйняли рішення МВФ про надання Україні кредиту. Індекс Української біржі вчора підскочив на високому обсязі торгів. «Стірол» знову був в центрі уваги, додавши 8,02%. Авдєєвській КХЗ і Єнакієвкий метзавод злетіли в ціні на 6,68% і 7,53% відповідно.

За інформацією аналітиків, акції інших підприємств гірничо-металургійного комплексу також істотно виросли. Алчевській меткомбінат піднявся на 1,41%, «Азовсталь» - на 4,30%, «Ясинівській коксохім» - на 2,51%. Виросли і папери генкомпаній. «Центренерго» підвищилася на 4,87%, «Західенерго» - на 1,31%. Ціни на акції «Мотор Січі» (+3,64%), «Укрнафти» (+4,24%) і «Укртелекому» (+1,29%) також виросли.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 29 липня, підвищився на 0,85% – до 812,37 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 127 млн. 788 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 3,17% – до 2087,86 пункту. Загальний обсяг торгів склав 100 млн. 922 тис. грн., з них на терміновому ринку – 15 млн. 960 тис. грн.