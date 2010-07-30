Експерти: МВФ підігрів інтерес інвесторів до єврооблігацій

У четвер, 29 липня, на українському ринку єврооблігацій росли суверенні випуски, оскільки новина про надання Україні кредиту Міжнародним валютним фондом підігріла інтерес інвесторів до українського боргу.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, довгі випуски вчора додали два процентні пункти. У корпоративному сегменті вище за номінал торгувалися єврооблігації «Метінвесту» і ДТЕК.

Аналітики також відзначають, що українські акції на іноземних біржах у четвер демонстрували змішану динаміку. «Астарта» стала лідером дня, піднявшись в ціні на 3,58%. При цьому решта акцій компаній харчової промисловості впали. «Кернел» знизився на 2,4%, МХП – на 0,49%. Папери нафтогазовидобувних компаній показали такі результати: JKX Oil & Gas додав 0,1%, Regal знизився на 1,61%, Cadogan у ціні не змінився. Ferrexpo виріс на 1,44%.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання».

Кредит розраховано на термін 29 місяців. Відразу Україна може отримати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.