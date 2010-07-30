Експерт: Фондові ринки знаходяться в очікуванні даних про ВВП США

Фондові ринки в даний момент знаходяться в очікуванні даних про ВВП США.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він підкреслив, що сьогодні очікується вихід ряду важливих макроекономічних даних. О 15:30 за київським часом виходять дані про ВВП США. Учасники ринку чекають, що ріст ВВП в другому кварталі 2010 року в річному виразі сповільниться до 2,6%. У 16:45 виходить індекс асоціації Чікаго менеджерів із закупівель. Ринок чекає зниження індексу з 59,1 пункту в червні до 56 пунктів в липні. О 16:55 за київським часом буде опублікований індекс споживчих настроїв від Університету Мічігану. Згідно консенсус-прогнозу, в липні індекс повинен скласти 67 пунктів, у порівнянні з 66,5 пункту минулого місяця.

За словами аналітика, світові фондові ринки у четвер, 29 липня, закрилися незначним падінням. Індекс S&P 500 втратив 0,4%, знизившись до позначки 1102 пункти. Індекс DJIA впав на 0,3%, зупинившись на 10467 пунктах. Індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,4%, закрившись на 256 пунктах.

Як відзначив Д.Бєлов, позитивні дані про заявки на допомогу з безробіття в США не змогли повернути оптимізм на ринок. Не зважаючи на їх падіння за тиждень на 11 тис. до 457 тис. (станом на 24 липня), американські ринки закрилися зниженням. Учасники ринку вирішили зафіксувати частину прибутку і змінити структуру портфелів, знижуючи ризики. Основною причиною таких дій є підвищена обережність перед публікацією даних про ВВП США. Європейські ринки знизилися в кінці вчорашньої торгової сесії на негативному фоні зі США.