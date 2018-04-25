Європа і США: хто кого «перетягне»?

Останнім часом європейська і американська економіки немов змагаються у змісті публікованих макроекономічних і корпоративних звітів. Ситуація нагадує «перетягування канату»: то Європа бере гору, демонструючи відмінні результати економіки і провідних компаній, то США перемагають у показовому позитиві. Але при цьому так же старанно і з зовсім не обнадійливою постійністю обидва континенти «бомбардують» інвесторів негативом.

На українському фондовому ринку минулого понеділка, 26 липня, спостерігалася позитивна динаміка, відзначив експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир Олексюк. Цьому сприяв помірний позитивний зовнішній фон. Напередодні у п`ятницю американський ринок закрився підвищенням близько 1%. Результати стрес-тестів європейських банків також виявилися позитивними, оскільки тільки семи банкам єврозони необхідні вливання коштів для їх стабільної роботи. Оптимізму ринку додала заява міністра фінансів США Тімоті Гейтнера про те, що другої хвилі кризи не буде.

Українські фондові індекси у понеділок продемонстрували різноспрямовану динаміку. За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, індекс ПФТС закрився зниженням, а індекс Української біржі виріс на позитивних новинах зі США (статистика з продажу будинків перевищила очікування). Новина про те, що на активи Алчевського металургійного заводу був накладений арешт, стала причиною падіння паперів компанії. Найбільше зростання показала «Укрнафта», додавши 1,28%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 26 липня, знизився на 0,37% – до 798,58 пункту. Індекс Української біржі виріс на 0,67% – до 2000,55 пункту.

У вівторок, 27 липня, міжнародні фондові ринки оговталися від оптимізму і зростаючу волатильність не фоні суперечливих новин. Як повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, опубліковані у вівторок дані про споживчі настрої в США від Conference Board розчарували ринок. Індекс споживчих настроїв знизився з 54,3 пункту в червні до 50,4 пункту в липні, тоді як консенсус ринку складав 51 пункт. Утім, це вже не перше розчарування щодо споживчих настроїв у липні: раніше аналогічні дані від Університету Мічігану вже виявилися значно нижчими за очікування, підкреслив аналітик.

На думку Д.Бєлова, позитиву ринку додав звіт однієї з найбільших роздрібних мереж в США - Office Depot. У другому кварталі 2010 року її збиток скоротився до 18,7 млн. доларів проти 82,6 млн. доларів роком раніше. У свою чергу, зростання європейських ринків знов забезпечили акції банківського сектора. Акції Deutsche Bank і UBS росли завдяки добрим результатам за другий квартал. У той же час, позитивного впливу на банківський сектор в цілому додало послаблення нових правил Базельського комітету з банківського нагляду, які в новій версії стали м`якшими відносно достатності капіталу і ліквідності.

На такому зовнішньому фоні українські майданчики у вівторок виросли. Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,97% – до 806,33 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 1,10% – до 2022,56 пункту. Зокрема, відзначили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, серед лідерів на Українській біржі цього дня були акції банків, які росли на позитивних результатах стрес-тестів європейських банків. Так, «Райффайзен банк Аваль» піднявся на 1,38%, «Укрсоцбанк» - на 2,31%. «Укрнафта» (+2,15%) також істотно додала в ціні.

У середу, 28 липня, на фондових ринках посилилася волатильність на тлі позитивної і негативної статистики. За підсумками дня як світові, так і українські індекси впали. Як підкреслив Д.Бєлов, замовлення на товари тривалого користування в США в червні несподівано знизилися на 1%, тоді як учасники ринку чекали зростання на 1%. Фактично це є ознакою того, що попит в економіці залишається млявим. Доповідь Федеральної резервної системи про економічну ситуацію в США («Бежева книга»), де увага акцентувалася на сповільненні економічного зростання, теж не додав оптимізму ринку. Згідно даним ФРС, ситуація у сфері нерухомості все ще залишається складною, а проблеми з кредитуванням так і не вирішилися.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов повідомив, що початок торгів на Українській біржі в середу супроводжувався зростанням індексу при позитивному стрибку близько 8 пунктів, чому сприяла позитивна зовнішня кон`юнктура, що сформувалася до відкриття. На американських майданчиках напередодні не склалося єдиної динаміки, що було пов`язано з негативними даними щодо індексу споживчої довіри і слабкою квартальною звітністю сталеливарної компанії U.S. Steel. Біржі азіатського регіону завершили день в плюсі на тлі хорошого звіту найбільшого виробника фотокамер Canon. Услід за ними в зеленій зоні почали сесію російські і європейські індекси.

Як відзначив О.Кушнарьов, у перші хвилини торгів індекс УБ додав близько 0,8%, наблизившись до позначки 2045 пунктів. У подальші кілька годинників на ринку переважала низхідна динаміка. До 13:00 індекс спустився до рівня закриття попередньої сесії, а потім і зовсім скотився в мінус. Проте досить скоро ринку вдалося вибратися в позитивну зону. Пообіді індекс УБ на деякий час пішов в бічний рух. З виходом блоку негативної зарубіжної макроекономічної статистики позиції покупців знову послабшали. До кінця ринок перебував на негативній території, хоча більшість втрат учасникам торгів вдалося відіграти.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу впав на 0,10% – до 805,51 пункту. Індекс Української біржі знизився на 0,06% – до 2023,72 пункту.

Четвер, 29 липня, виявився цікавим для інвесторів. З одного боку, зарубіжні ринки цінних паперів продовжили падіння. З другого ж боку, українські майданчики показали дуже значне зростання на фоні дуже позитивних внутрішніх новин.

Аналітики компанії «Сіті Брок» підкреслили, що відновлення співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною підтримало позитивний настрій вітчизняних інвесторів. У четвер покупки спостерігалися по всьому ряду акцій, представлених на ринку заявок. У результаті індекс Української біржі зумів торкнутися психологічної позначки в 2100 пунктів. Свою порцію оптимізму ринку додала сильна корпоративна звітність азіатських і європейських компаній, а також сприятлива статистика зі США. Індекс ПФТС у четвер підвищився на 0,85% – до 812,37 пункту. Індекс Української біржі виріс на 3,17% – до 2087,86 пункту.

У той же час, відзначили аналітики компанії «Сіті Брок», європейські біржі у четвер закрилися в «червоній зоні». Основний тиск здійснювався у зв’язку з пониженням американських провідних індикаторів у зв`язку з фінансовими звітами ряду компаній США, що не виправдали прогнозів аналітиків. На американському ринку торги характеризувалися переважанням продажів. На початку торгів спостерігалися покупки на тлі позитивних звітів американських і європейських корпорацій, а також повідомлення від Міністерства праці США про зниження кількості первинних звернень за допомогою з безробіття за минулий тиждень на 11 тис. – до 457 тис. Основний «внесок» в подальше зниження індексів зробили слабкі показники високотехнологічних компаній, а також компаній, орієнтованих на споживчий сектор.

У п`ятницю, 30 липня, суперечливий характер новин продовжив панувати на фондових ринках. Негатив у результаті переважив, оскільки інвесторів розчарували найважливіші дані з ВВП США за другий квартал. У п`ятницю впали і українські індекси, не зважаючи на внутрішній новинний позитив.

За словами аналітиків компанії «Сіті Брок», новинний позитивний фон напередодні не був підтриманий в ході американської сесії. Спостерігалася зниження ф`ючерсів на американські індекси і низхідна динаміка на сировинних ринках. При цьому локальний новинний фон залишився украй позитивним. У п`ятницю стало відомо про підвищення суверенного рейтингу України агентством S&P. Продовжила сприятливо позначатися на котируваннях і співпраця з МВФ.

Як відзначив Д.Бєлов, українські майданчики торгувалися падінням котирувань протягом п`ятниці, але різко виросли в останні дві години торгів. До 17:30 за київським часом європейські і американські індекси впали на 0,1%-0,2% на тлі неоднозначних макроекономічних даних зі США. Темпи зростання реального ВВП знизилися з 3,7% в першому кварталі до 2,4% в другому. У той же час, ринки одержали заряд оптимізму від індексу менеджерів з закупівель у Чікаго, який виріс до 62,3 пункту в липні в порівнянні з 59,1 пункту в червні.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 30 липня, знизився на 0,14% – до 811,21 пункту. Індекс Української біржі впав на 0,37% – до 2086,18 пункту.

Як бачимо, інвестори все ще сумніваються в швидкому відновленні світової економіки. І вони мають рацію, оскільки новини з Європи із США підтверджують їх побоювання. Але, з іншого боку, і гірші прогнози переконаних песимістів теж не підтвердилися: другої хвилі кризи поки не видно.

Олег Коберник (УНІАН)