Котирування кредитно-дефолтних свопів України знизилися на 1,2%

Котирування кредитно-дефолтных свопів (КДС) України минулого тижня знизилися на 1,2%. Про це йдеться в аналітичному звіті, підготовленому провідним аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Станіславом ГАРКАВИХ.

Як відзначає аналітик, кодування КДС "продавив униз" позитивний новинний фон, зокрема інформація про виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) кредиту в рамках програми stand-by на суму 15,15 млрд. дол., а також підвищення рейтингу України агентством S&P з В до В+.

У цілому, як відзначає С.Картавих, на ринку єврооблігацій минулого тижня спостерігалося зниження доходностей, що відображає позитивний макрофон. Прибутковості за суверенними єврооблігаціями Україна-11 впали на 0,7 п.п., довші бонди з погашенням у 2013 і 2017 рр. впали на 0,2 п.п.

Аналітик також нагадав, що у зв`язку зі зниженням ціни боргу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 29 липня заявив про можливу повторну спробу розміщення українських 10-річних євробондів на суму 2 млрд. дол. За оцінкою С.Картавих, прибутковість за такими інструментами, враховуючи нові реалії, може знизитися до 5-7% замість що 7-9%, як очікувалося раніше.

За інформацією аналітика, прибутковості за квазісуверенними єврооблігаціями теж продовжили знижуватися. При цьому облігації "Укрексімбанк"-11 показали найбільше падіння 0,7 п.п. Середня прибутковість за квазісуверенними бондами впала нижче за позначку 9% і зафіксувалася на рівні 8,9%. Зниження країнових ризиків України, за словами С.Картавих, дозволяє чекати подальшого знижувального тренду.

Аналітик також відзначає, що банківські єврооблігації показали найжвавішу реакцію на видачу кредиту МВФ, оскільки уряд планує направити 2-3 млрд. дол. з кредитних коштів фонду на стабілізацію банківської системи. Євробонди "Укрексімбанк"-11 впали більше за інших і на кінець тижня торгувалися на рівні 8% прибутковості замість 9% минулого тижня. Довші випуски, такі як "ПриватБанк"-16, показали скромне зниження на 0,3 п.п.