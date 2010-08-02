В.о. глави Ради директорів ПФТС став Лупій

Виконуючим обов`язки голови Ради директорів ПФТС став виконавчий директор ПФТС Богдан ЛУПІЙ, повідомили УНІАН в прес-службі біржі.

До цього пост рглави Ради директорів ПФТС займала Ірина ЗАРЯ, проте у зв`язку з призначенням її членом Наглядової ради біржі ПФТС на підставі статті 53 Закони України «Про акціонерні товариства» вона склала з себе повноваження глави Ради директорів.

Як повідомляв УНІАН, акціонери асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС) на своїх зборах 30 липня цього року затвердили новий склад Наглядової ради біржі.

Зокрема, до складу НР увійшли ряд представників мажоритарного акціонера ПФТС – російської ММВБ: Євгеній ЕЛЛІНСЬКИЙ, Олександр ПОТЬОМКІН, Ігор МАРИЧ, Вадим СУБОТІН, Олександр ШЛЯППО.

Членами Ради також затверджені: Ірина ЗАРЯ (Асоціація ПФТС), Сергій МАНОХА («Укрсоцбанк»), Андрій ПОТАПОВ («ІНГ Банк Україна»), Олена АМІТАН («Альтана Капітал»), Юрій ЯКОВЕНКО (Eavex Capital), Сергій ОКСАНИЧ («Кинто), Сергій БРЮДОВИЧ («ТАСК-БРОКЕР»), Дмитро ЗОЛОТЬКО («Ощадбанк Росії»), Олександр ЧАЙНИКОВ («Промінвестбанк»), Сергій КАМЕНЯР («ВТБ Банк»).