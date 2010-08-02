Rodman & Renshaw заявляє про продаж 50% акцій “Запоріжсталі”

Інвестиційна компанія Rodman & Renshaw (США) заявляє про завершення угоди з продажу 50% акцій “Запоріжсталі” інвесторові, назва якого не розкривається.

Про це говориться в повідомленні, опублікованому сьогодні на офіційному сайті компанії Rodman & Renshaw.

Як зазначається в повідомленні, Rodman & Renshaw діяла в цій угоді як фінансовий радник групи «Запоріжсталь».

“Ми задоволені тим, що, незважаючи на складний період у світовому фінансовому секторі, ми виступили в ролі фінансового радника в одній з найбільших у 2010 році угод у сталевій індустрії”, - наводяться в повідомленні слова президента Rodman & Renshaw Едуарда РУБІНА.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що власника меткомбінату «Запоріжсталь», вірогідність придбання пакета акцій якого структурами Ріната АХМЕТОВА і «Сєвєрсталлю» широко обговорюється останнім часом, визначить суд.

«Що стосується майбутніх або справжніх власників («Запоріжсталі» – УНІАН), то, наскільки мені відомо, справи все зараз перебувають в судах, тому мені дуже складно коментувати це питання. Коли буде рішення судів, тоді ви, швидше за все, навіть раніше мене дізнаєтеся про власників заводу», – сказав А.КЛЮЄВ.

Раніше інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на джерело повідомляло про те, що підприємства групи Р.АХМЕТОВА в травні цього року уклали договір купівлі-продажу з власниками “Запоріжсталі” на придбання акцій меткомбінату. “Більш того, власники комбінату одержали 50 млн. дол. застави. Далі з невідомої причині власники “Запоріжсталі” захотіли повернути назад заставу і розірвати угоду, погодившись при цьому додатково сплатити 50 млн. доларів штрафу”, - повідомляє видання.

За даними “Української правди”, угоду було розірвано через те, що російський покупець запропонував акціонерам “Запоріжсталі” таку ціну, яка дозволяла їм одержати за свої акції більше, навіть з урахуванням виплати штрафу. “Новий договір на продаж меткомбінату було укладено зі структурами, близькими до Внєшекономбанку Росії. Джерела повідомляють, що остаточна ціна “Запоріжсталі” становила 1,7 млрд. доларів”, - повідомляло видання.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів. Основним акціонером «Запоріжсталі» є компанія Midland Resources Holding Limited (Велика Британія), якою на паритетних засадах володіють бізнесмени Едуард ШИФРІН і Олександр ШНАЙДЕР.