ФДМ просить держустанови надати пропозиції щодо конкурсу по «Укртелекому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) звернувся до ряду міністерств і відомств із запитом про надання ними своїх пропозицій щодо умов приватизаційного конкурсу з продажу держпакета ВАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили у Фонді, запити, зокрема, направлені в Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство транспорту та зв`язку, а також у Національну комісію з питань регулювання зв`язку.

У ФДМУ чекають пропозиції з боку цих відомств щодо таких конкурсних умов, як дострокове погашення боргових зобов`язань, збереження кількості робочих місць, проведення модернізація підприємства тощо.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА, Міністерство транспорту та зв`язку, а також деякі інші міністерства виступають за те, щоб приватизовувати «Укртелеком» лише після вирішення низки проблем, зокрема, щодо виділення спецзв`язку, досягнення домовленостей з кредиторами, які надали «Укртелекому» синдикований кредит на 500 млн. дол., вирішення проблем зв`язку на селі.

Водночас, за його словами, реально вирішити ці проблеми можна буде, лише продавши це підприємство приватному інвестору, заздалегідь прописавши їх у конкурсних умовах.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет – понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.