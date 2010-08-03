ФДМ за 7 місяців одержав від приватизації 311,6 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-липень 2010 року одержав від приватизації (станом на 29 липня) 311 млн. 611 тис. грн., що становить 4,9% встановленої на цей рік суми надходжень від приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, також за сім місяців п.р. Фонд держмайна одержав 326 млн. 877 тис. грн. від оренди майна (50,3% річного плану) і 177 млн. 318 тис. грн. дивідендів (159% плану).