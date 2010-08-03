Interpipe Limited запропонувала реструктуризувати свої євробонди

Кіпрська компанія Interpipe Limited (Кіпр), що є власником трубно-колісної компанії «Інтерпайп», запропонувала утримувачам своїх єврооблігацій на суму 200 млн. дол. реструктуризувати їх на сім років, збільшивши прибутковість на 1,5 п.п. - до 10,25%. Як повідомили УНІАН в інвестиційній групі "Сократ", компанія також зобов`язується виплатити 17,5 млн. дол. боргу за два минулі купонні періоди.

За словами провідного аналітика ІГ «Сократ» Станіслава ГАРКАВИХ, реакція власників облігацій на умови реструктуризації поки не відома. Проте, на думку аналітика, "зважаючи на інформацію про те, що "Інтерпайп" міг скуповувати більше 50% випуску своїх облігацій через зв`язані компанії, то на зборах утримувачів облігацій, яке заплановане на 17 вересня, йому вдасться прийняти нові умови реструктуризації".

С.Картавих також відзначив, що від інвесторів можна буде чекати пропозицій з приводу скорочення терміну реструктуризації до 3-5 років і збільшення ставки до 10,5%-11%.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" – крупна міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайп" поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході. У 2008 році експортні поставки в загальному обсязі продажів склали 75%.

У 2008 році на підприємствах компанії було проведено 1,2 млн. тонн трубної і колісної продукції. Продажі колісної продукції компанії ведуться під брендом KLW.