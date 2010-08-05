Суд визнав законність об'єднання ВДЦП і МФС

Вищий господарський суд України ухвалив рішення за позовом Національного депозитарію, який оскаржував об`єднання депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) і Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП), визнавши дане об`єднання законним.

Як повідомляється на сайті ВДЦП, відповідне рішення суд ухвалив 19 липня 2010 р.

Згідно з повідомленням, постанова суду підтвердила законність злиття двох депозитаріїв, його рішення не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Національний депозитарій подав позов ще у червні 2009 року, але Господарський суд Києва 15 лютого поточного року відмовив у задоволенні позову через недоведеність протиправності дій ВДЦП і МФС.

Довідка УНІАН. ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено у 2008 році. До складу засновників ВАТ увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (загалом 22 засновники).

13 квітня 2009 року наглядова рада ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» ухвалила рішення про передачу цілісного майнового комплексу ВАТ «ВДЦП».

24 квітня 2009 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВДЦП було ухвалено рішення придбати прості іменні акції МФС у його акціонерів шляхом проведення додаткової емісії акцій на загальну суму 73 млн. грн.

Акціонери МФС наприкінці лютого 2009 року схвалили продаж цілісного майнового комплексу Всеукраїнському депозитарію цінних паперів.

Станом на кінець 2009 року акціонером, що володіє найбільшим пакетом акцій ВДЦП, був Національний банк України (частка у статутному капіталі – 22,86%). Загальна кількість акціонерів ВДЦП станом на 31 грудня 2009 року становила 79.

Статутний капітал депозитарію – 153 млн. 100 тис. грн.