Директором АРІФРУ призначено Юрія Бойка

Директором Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) призначений Юрій БОЙКО.

Про це УНІАН повідомили в АРІФРУ.

За інформацією агентства, відповідне рішення було прийняте 3 серпня. Ю. БОЙКО обійняв посаду 4 серпня.

До теперішнього часу Ю. БОЙКО виконував обов'язки директора АРІФРУ.

Довідка УНІАН. Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) засноване в 1998 році при ДКЦПФР з метою організації технічного і ресурсного забезпечення реалізації повноважень комісії у сфері регулювання ринку цінних паперів і розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Одним з основних напрямів діяльності АРІФРУ є забезпечення функціонування системи розкриття інформації на фондовому ринку.