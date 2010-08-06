iTrader: дані про ринок праці в США спровокували розпродажі

У четвер, 5 серпня, на українському фондовому ринку не було однозначної динаміки, індекс УБ чотири рази перетинав нульову позначку. На закритті значення індексу УБ склало 2120,32 базисних пунктів, втративши 0,24% щодо рівня закриття попереднього дня. Обсяг торгів за день зменшився до 90 млн. гривень, з яких 20,9 млн. гривень – оборот в секції термінового ринку. Про це УНІАН повідомили аналітики iTrader.

За підсумками торгової сесії, кількість ліквідних паперів, які завершили день приростом, приблизно дорівнювала кількості паперів, які втратили у вазі. Динаміку гірше за ринок показали папери MMKI, SHCHZ і SMASH, які за день просіли на 7,88%, 2,55% і 3,49%%, відповідно. Краще за ринок приріст показали папери MZVM, STIR і SVGZ, капіталізація даних емітентів збільшилася за день на 2,65%, 11,03% і 1,14%. За обсягом торгів і за кількістю укладених операцій лідирують ALMK і AVDK з результатом 8,4 млн. грн. і 7,5 млн. грн.

«Зараз ринки ризикових активів успішно справляються із завданням утримання досягнутих рівнів. Ф`ючерси на індекс S&P 500 третій день підряд тестують на міцність підтримку на рівні 200-денної ковзаючої середньої, разом з тим, як і під час попередніх спроб, ні бикам, ні ведмедям не вдається перехопити ініціативу. Ми вважаємо, що лише завтрашня публікація широкого звіту про ринкок праці в США зможе додати фондовим індексам однозначно направлену динаміку», - відзначив старший аналітик iTrader Павло Ілляшенко.

Протягом торгової сесії 5 серпня відбулися засідання ЄЦБ і Банка Англії, а також були опубліковані щотижневі дані про число звернень за допомогою з безробіття в США. Якщо представники Центральних банків не додали очевидних сюрпризів учасникам ринку, то число звернень за допомогою виявилося вище очікуваного, що, зрештою, сприяло незначному домінуванню продавців.

Тривожніші дані прийшли з Китаю, де банківський регулятор побачив необхідність проведення стрес-тестів, одним з умовних сценаріїв для яких є 50% зниження цін на нерухомість в ключових містах. Учасники ринку можуть трактувати таку новину, як сигнал про готовність офіційної влади продовжувати політику охолодження ринку житлової нерухомості.