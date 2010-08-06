Ціни на золото ростуть

Ціни на золото у п`ятницю ростуть на тлі падіння курсу долара, свідчать дані торгів, повідомляє РBА Новости.

Грудневий ф`ючерс на дорогоцінний метал в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 12.40 мск подорожчав на 0,1% - до 1198,6 долара за тройську унцію.

Євро у п`ятницю виріс в ціні до 1,3195 долара проти 1,3191 долара за євро в попередню торгову сесію, що допомагає вартості золота, яка зазвичай протилежна динаміці американської валюти.

"Золото може продовжити зміцнюватися, хоча деякий тиск на його вартість може надати прагнення інвесторів зафіксувати прибуток після недавнього зростання цін на метал", - таку думка трейдера Eugene Investment & Futures Co. Парка Хюна Сеона (Park Hyun Seon) приводить агентство Bloomberg.

Крім того, на вартість металу позитивний вплив продовжують робити повідомлення від китайського центробанку, згідно з яким число банків, допущених до операцій імпорту і експорту золота, буде збільшено. Китай також може збільшити число іноземних учасників торгів на Шанхайській біржі золота.